Житель Тверской области совратил в отеле 15-летнюю петербурженку

Сношение произошло в апарт-отеле на Пулковском шоссе.

Днем, 12 ноября, в полицию Московского района обратилась безработная жительница Петербурга и заявила о совращении своей 15-летней дочери. По словам матери, ее девочку соблазнил неизвестный в апарт-отеле на Пулковском шоссе. Сношение молодых людей произошло в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Тверской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге участились случаи похищения и изнасилования людей.

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