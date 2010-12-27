Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Житель Тихвина швырнул на пол годовалую дочь
Сегодня, 16:01
0
nadiputintseva
376

Житель Тихвина швырнул на пол годовалую дочь

0
 
 

Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Против жителя города Тихвина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью своей годовалой дочери, сообщает 19 ноября АН "Оперативное прикрытие".

Ранее было известно, что 26 октября грудного ребенка доставили в больницу и диагностировали к нее ушиб головного мозга. В ходе проверки удалось установить, что инцидент произошел 25 октября около 17 часов. 38-летний отец девочки швырнул ее на пол.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Теги: жестокое обращение с детьми , новости ленобалсти , новости спб , уронили ребенка
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5