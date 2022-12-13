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На проспекте Сизова в ресторане один из гостей уронил ребенка головой на пол во время танца
Сегодня, 8:20
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На проспекте Сизова в ресторане один из гостей уронил ребенка головой на пол во время танца

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Маленькая девочка попала в больницу с серьезными травмами.

В Приморском районе шестилетний ребенок попал в больницу после вечеринки в ресторане. Шестилетнюю девочку уронили на пол во время танца. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в "Токио Сити" на проспекте Сизова, 9. Один из посетителей поднял ребенка на руки во время танца и уронил на пол.

Пострадавшую доставили в детскую больницу. У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга тяжелой степени, переломы и раны. Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии. 

Сейчас правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге нашли двух без вести пропавших подростков.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, полиция, проспект сизова, уронили ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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