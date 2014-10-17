Уроженец Соснового Бора предстанет перед судом за убийство, совершенное в 2015 году

Следователи Ленобласти сообщили о раскрытии преступления с "неочевидным характером".

Уроженец Соснового Бора, задержанный в начале текущего года в Псковской области, сознался в убийстве, над раскрытием которого межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа работала с 2016 года. Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области сообщила, что мужчина 1990 года рождения, обвиняемый по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, - признался в содеянном под тяжестью представленных доказательств.

Расследование преступления с "неочевидным характером" велось с 2016 года, когда в реке Коваш в Сосновом Бору было найдено тело мужчины со следами множественных телесных повреждений. Позже выяснилось, что убитый занимался сбытом наркотических средств и на этом поприще повстречался с двумя покупателями, избившими его ногами и бейсбольной битой - одновременно желая ограбить и просто вымещая на нем агрессию. Обнаружив, что дилер скончался от побоев, соучастники сбросили тело в реку Коваши.

После задержания подозреваемого и получения признательных показаний уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина, женившийся на падчерице, а затем убивший ее, был задержан в Брянской области.

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