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Жителя Шушар подозревают в хищении груза стоимостью 12 миллионов рублей
Сегодня, 12:37
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nastya960

Жителя Шушар подозревают в хищении груза стоимостью 12 миллионов рублей

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Также обнаружилось, что подозреваемый уже более шести лет находится в федеральном розыске за причинение средней степени тяжести вреда здоровью.

В Петербурге найден подозреваемый, причастный к хищению контейнеров с грузом на общую сумму более 12 млн. рублей. Похищенный груз был найден в гаражах Московской и Новгородской областей. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Логист одной из петербургских компаний с сообщением о том, что с территории порта убыли два контейнера с грузом. Однако, до конечной точки подъемники для автомобилей и цветные красящие вещества не были доставлены.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Шушарах 32-летнего водителя, причастного к данному похищению. По предварительным данным, по пути из Петербурга в Московскую область водитель решил присвоить груз себе. Он хотел продать груз и получить за него деньги на свои нужды. Также обнаружилось, что подозреваемый уже более шести лет находится в федеральном розыске за причинение средней степени тяжести вреда здоровью.

В настоящее время расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража) продолжается.

пресс-служба транспортной полиции

За данное преступление предусматривается лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: Piter.TV

 

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Теги: фура с грузом, хищение, хищение груза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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