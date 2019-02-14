Житель Саратова развращал по интернету 10-летнюю девочку

Появились подробности уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

29-лентний Саратовец развращал девочку по интернету, пока об этом не узнала мать ребенка.

По версии следствия, в мае 2016 года 29-летний мужчина из Саратова в одной из соцсетей познакомился с 10-летней девочкой из другого города. Затем педофил предложил продолжить общение в скайпе, где попросил ребенка раздеться и показать ему интимные места. Девочка послушалась развратника. Вскоре ребенок заблокировал этот контакт.

Педофил снова нашел ребенка в соцсетях (ноябрь 2017) и предложил продолжить общение, угрожая опубликовать интимное видео девочки. Школьница рассказала о случившемся маме. Родители приняли единственно верное решение и обратились с заявлением в полицию. Вскоре педофил был вычислен и задержан. В отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".