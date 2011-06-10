Общая сумма материального ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Житель Самары ожидает суда за кражу 42 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник проникал в подъезды жилых домов в шести районах города, откуда похищал оставленные владельцами велосипеды. Мужчина взламывал подсобные помещения и повреждал специальные противоугонные замки для совершения краж.

Общая сумма материального ущерба превысила 700 тысяч рублей. Материалы уголовных дел направлены в Кировский районный суд. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье выявили 20 нарушителей миграционных правил.

Видео: ГУ МВД России по Самарской области