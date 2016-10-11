Житель Петергофа «заминировал» свой дом

В Петергофе мужчина пригрозил полиции минированием собственного дома.

Жителя Петергофа обвиняют в заведомо ложном сообщении о заминировании здания. Причем, шутник придумал “опасную” ситуацию в собственном доме.

Инцидент произошел 6 ноября. Диспетчеру позвонили по сотовому телефону и рассказали о заложенной в жилом помещении бомбе. Неизвестный заявил, что заложил взрывное устройство по улице Скороходовская, 21. На этом мужчина закончил телефонный разговор.

Правоохранительные органы выехали на место предполагаемого теракта, но не обнаружили взрывчатых или подозрительных устройств. Мужчину, сообщившего ложную информацию специалистам, задержали. Нарушителем общественного спокойствия оказался 42-летний неработающий петербуржец. Он совершил звонок с помощью заимствованного мобильного устройства.