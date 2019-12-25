Петербуржец вернул себе статус живого человека через суд

Судебное решение в Колпине исключило из акта о смерти данные живого петербуржца.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о восстановлении жителя города в статусе живого человека. Об этом сообщает Объедененная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам, в базе ЗАГС хранилась запись о смерти мужчины от 2 декабря 2024 года. При этом паспорт гражданина не сдавался, а сам он присутствовал на заседании и пояснил, что о своей "кончине" узнал от работодателя, не сумевшего перевести зарплату.

Запись в актах появилась на основании медицинского свидетельства о смерти. Однако выяснилось, что в документ попали сведения по ошибке: в клинике умер другой человек с похожими данными. Сам петербуржец никогда там не наблюдался. Из-за ошибочной записи мужчина не мог пользоваться банковскими счетами, получать медпомощь и свободно распоряжаться своими правами.

Суд постановил исключить сведения о нём из акта о смерти. Решение подлежит немедленному исполнению.

Фото: Piter.TV