Житель Петербурга спас девушку от насильника

Полицейские задержали обидчика девушки. Им оказался молодой мигрант из Таджикистана.

Накануне ранним утром, 17 декабря, житель Петербурга спас девушку от изнасилования. По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Декабристов, 40.

Горожанин, находясь в квартире, услышал крики на улице. Он увидел в окно, что неизвестный пытается изнасиловать женщину. Неравнодушный мужчина выбежал на улицу и попытался задержать извращенца, однако тот смог убежать.

Свидетель случившегося вызвал полицейских. Пострадавшая написала заявление на обидчика, в котором указала, что злоумышленник еще и избил ее . А мужчина, который спас девушку от беды, выступил свидетелем преступления.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мигрант, который приехал в Петербург на заработки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere