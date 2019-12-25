Житель Петербурга спас девушку от насильника

Накануне ранним утром, 17 декабря, житель Петербурга спас девушку от изнасилования. По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Декабристов, 40.
Горожанин, находясь в квартире, услышал крики на улице. Он увидел в окно, что неизвестный пытается изнасиловать женщину. Неравнодушный мужчина выбежал на улицу и попытался задержать извращенца, однако тот смог убежать.
Свидетель случившегося вызвал полицейских. Пострадавшая написала заявление на обидчика, в котором указала, что злоумышленник еще и избил ее . А мужчина, который спас девушку от беды, выступил свидетелем преступления.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мигрант, который приехал в Петербург на заработки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на улице Академика Байкова супруга зарезала пьяного мужа.
Фото: Pxhere
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