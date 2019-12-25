На улице Академика Байкова супруга зарезала пьяного мужа

Жена убитого сама позвонила в полицию. Женщина сказала правоохранителям, что обнаружила тело мужа в квартире.

Жительница Калининского района подозревается в убийстве мужа. Преступление произошло на улице Академика Байкова в доме № 7, корпус 2.

По информации Piter.tv, в полицию позвонила жена убитого. Она рассказала, что нашла тело мужа в квартире, которую пара арендует.

Правоохранители выяснили, что мужчину зарезали. Подозреваемой стала супруга убитого. По версии оперативников, женщина нанесла несколько ножевых ударов мужу во время совместного распития спиртных напитков.

Стражи порядка изъяли записи с камер наблюдения в подъезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv