  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доставщики цветов ворвались в квартиру петербурженки и ограбили женщину
Сегодня, 12:21
253
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Доставщики цветов ворвались в квартиру петербурженки и ограбили женщину

0 0

Злоумышленники отняли у пострадавшей кошелек. Грабители избили девушку.

Накануне, 17 декабря, двое мужчин ворвались в квартиру жительницы Петербурга и обокрали женщину. Чтобы хозяйка дома открыла им дверь, воры представились доставщиками цветов.

По информации "Невских Новостей", инцидент произошел на улице Савушкина, 115/1. Хулиганы повалили свою жертву на пол, избили,  а затем похитили 15 тыс. рублей. 

Пострадавшая рассказала, что ранее ей не поступали угрозы, врагов у заявительницы не было. Долгов перед финансовыми организациями девушка тоже не имеет.

Полицейские завели уголовное дело. Они изъяли записи с камер наблюдения, ведется следствие. Злоумышленников ищут.

Ранее на Piter.tv: водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото: Pxhere

Теги: грабители, доставщики цветов воры, курьеры, отняли кошелек
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии