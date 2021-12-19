Доставщики цветов ворвались в квартиру петербурженки и ограбили женщину

Злоумышленники отняли у пострадавшей кошелек. Грабители избили девушку.

Накануне, 17 декабря, двое мужчин ворвались в квартиру жительницы Петербурга и обокрали женщину. Чтобы хозяйка дома открыла им дверь, воры представились доставщиками цветов.

По информации "Невских Новостей", инцидент произошел на улице Савушкина, 115/1. Хулиганы повалили свою жертву на пол, избили, а затем похитили 15 тыс. рублей.

Пострадавшая рассказала, что ранее ей не поступали угрозы, врагов у заявительницы не было. Долгов перед финансовыми организациями девушка тоже не имеет.

Полицейские завели уголовное дело. Они изъяли записи с камер наблюдения, ведется следствие. Злоумышленников ищут.

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