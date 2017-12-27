Петербуржец обратился с жалобой на "опасные для здоровья" рамки в метрполитене

Житель Северной столицы боится за репродуктивную функцию населения, проходящего через рамки в метро.

Петербуржец пожаловался детскому омбудсмену на рамки, установленные в вестибюлях станций метро. По мнению местного жителя, они могут навредить здоровью людей.

Желание “помочь” захватило мужчину после того, как он осознал, что ежедневно через данные устройства проходят тысячи детей, которые могут получить вред. Заявитель утверждает, что рамки влияют на иммунную систему, а также не репродуктивную. Проходящие через них пассажиры рискуют впоследствии приобрести сердечно-сосудистые заболевания и даже онкологию.

На подобные высказывания молниеносно ответили в Роспотребнадзоре. По сведениям от специалистов, подобные угрозы здоровью не обоснованы. В ведомстве отметили, что любой человек вправе отказаться от прохождения через рамки металлоискателя.