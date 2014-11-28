Житель Петербурга получил 15 суток ареста после нападения на семейную пару

Нападение на прохожих с бультерьером на Парашютной закончилось арестом хозяина.

Приморский районный суд Петербурга назначил административный арест Андрею Коваленко, который вечером 12 ноября напал на семейную пару у супермаркета на Парашютной улице. По данным полиции, мужчина находился в состоянии опьянения и выкрикивал брани, после чего нанёс удары по голове мужчине и женщине. Пострадавшая также получила укусы бультерьера, которому хозяин крикнул "взять".

У женщины были зафиксированы раны на голове, плече и голени. По словам пострадавших, незнакомец сначала потребовал назвать имя и фамилию, оскорбил супругов и перешёл к нападению. Остановить агрессора удалось соседу. Семейная пара является этническими корейцами.

В суде Коваленко заявил, что не помнит произошедшего из-за воздействия алкоголя. Он подтвердил, что находился в четырёхдневном запое, объяснив своё состояние переутомлением. Мужчина утверждал, что не отдавал команду на атаку, а собака могла укусить женщину, когда трое человек пытались его задержать. Бультерьеру шесть лет, он весит 31 килограмм, и владелец характеризовал его как спокойного и воспитанного.

После инцидента Коваленко записался на реабилитацию с химической подшивкой, а собаку временно поместил в приют. Суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил 15 суток ареста.

Фото: Piter.TV