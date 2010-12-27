Житель Петербурга пытался сбыть 5,5 кг экстази

Житель Петербурга спалился при попытке сбыть экстази в Республике Адыгея

25-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали в Адыгее по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщил региональный главк МВД.

У злоумышленника обнаружили пять свертков с экстази общим весом 5,5 кг, а также используемые для его фасовки предметы.

«Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его фигурантом является 25-летний житель Петербурга. Поводом к возбуждению стали материалы, собранные сотрудниками подразделения местного отдела полиции во взаимодействии с коллегами из угрозыска. После проведения необходимых мероприятий и сбора информации было принято решение о задержании мужчины. У подозреваемого обнаружили пять готовых к реализации свертков с порошком, по внешним признакам схожим с синтетическим наркотиком, а также используемые для его фасовки предметы», — рассказали в пресс-службе.

Следствием было установлено, что мужчина приобрел наркотик в соседнем регионе. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Можно отметить, что 21 декабря в России впервые вынесли пожизненный приговор за торговлю наркотиками.

Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

