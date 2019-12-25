Петербуржца оштрафовали за пикет по строительству мусорного полигона в Шиесе

Мужчина провел несогласованный сбор на Петровской набережной.

Петроградский районный суд Петербурга постановил привлечь петербуржца Дениса Озерова к административной ответственности за нарушенный порядок пикетирования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В декабре прошлого года Озеров провел несогласованный пикет на Петровской набережной. Вместе с еще двумя людьми мужчина выступал на тему строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. Озеров принес на пикет чучело из мусора и проволоки, похожее на орла, и установил творение возле набережной, после чего был задержан.

В суде Озеров частично признал вину и пояснил, что действительно принес и поставил чучело, но не собирался пикетировать и не имеет отношения к снятому на месте репортажу и людям, которые его снимали. Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV