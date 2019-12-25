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Бывших сотрудников Музея истории религии осудили за растрату федеральных средств
Сегодня, 18:15
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nadezhda_sib

Бывших сотрудников Музея истории религии осудили за растрату федеральных средств

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Дело находится на контроле прокуратуры.

Cотрудники Государственного музея истории религии присвоили себе деньги, которые должны были пойти на строительство и реконструкцию систем вентиляции комплекса зданий музея. Заместитель прокурора Петербурга обратился с иском в Кировский районный суд. 

По информации городского надзорного ведомства, должностные лица музея вступили в предварительный сговор с третьим лицом, являющегося акционером. Соучастники похитили средства, которые были выделены учреждению культуры из федерального бюджета. Сумма ущерба составила 6 млн рублей. 

Суд удовлетворил иск прокурора, с обвиняемых взыскали денежные средства. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что УФАС проконтролировал производство антисептиков в Петербурге. 

Фото: vk.com/museumreligion

Теги: прокуратура, растрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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