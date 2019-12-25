Бывших сотрудников Музея истории религии осудили за растрату федеральных средств

Дело находится на контроле прокуратуры.

Cотрудники Государственного музея истории религии присвоили себе деньги, которые должны были пойти на строительство и реконструкцию систем вентиляции комплекса зданий музея. Заместитель прокурора Петербурга обратился с иском в Кировский районный суд.

По информации городского надзорного ведомства, должностные лица музея вступили в предварительный сговор с третьим лицом, являющегося акционером. Соучастники похитили средства, которые были выделены учреждению культуры из федерального бюджета. Сумма ущерба составила 6 млн рублей.

Суд удовлетворил иск прокурора, с обвиняемых взыскали денежные средства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что УФАС проконтролировал производство антисептиков в Петербурге.

Фото: vk.com/museumreligion