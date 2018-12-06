Житель Невского района вынужден спускать детскую коляску на коленях из-за неработающего подъемника

Подъемник для инвалидов, установленный в декабре на улице Тельмана, не проработал ни одного дня.

Житель дома №30 по улице Тельмана Сергей Поюнов недоволен неработающим подъемником для инвалидов за 2 миллиона рублей, установленном в парадной. Подъемник установили в доме 15 декабря 2019 года. Он не проработал ни одного дня. Средства на оборудование выделили из бюджета в рамках программы "Доступная среда".

Подъемник должен был помогать людям на коляске подниматься к лифту, минуя лестницы. Однако Сергей, для которого его установили, до сих пор не смог воспользоваться устройством. После открытия пульт забрали, а оборудование признали невозможным к использованию.

Мне его показали, что он работает. Дальше пошла бумажная волокита. "Сдал, принял, протокол", помните, как в фильме "Бриллиантовая рука"? Я до сих пор с маленьким ребенком на коленях с коляской по этим ступенькам. А подъемник в рабочем состоянии за 2 миллиона бюджетных денег стоит. Сергей Поюнов, житель дома №30

Оказалось, что использование и обслуживание таких подъемников в доме недостаточно продумали. По данным документов, которые предоставил Сергей, Ростехнадзор 10 июля заключил: объект находится в неисправном состоянии, пользоваться им небезопасно. При этом мероприятия по безопасному использованию и содержанию подъемника также выполнены не были.

Кроме того, неудобство вызывает тот факт, что подъемник предназначен только для одного человека, у которого есть пульт. Остальные жители им воспользоваться не смогут, даже если его введут в эксплуатацию. Это люди с инвалидностью, пенсионеры и мамы с колясками.

Нельзя такие подъемники устанавливать, они нарушают все права маломобильной группы населения. Молодые мамы с колясками, инвалиды-опорники, всех, кто нуждается в доступной среде. Как это я буду один этим подъемником пользоваться? А люди все будут сбрасываться на обслуживание? Сергей Поюнов, житель дома №30

Piter.tv и жители ждут от администрации Невского района ответ: почему подъемник за 8 месяцев так и не нашел применения.

Государственная программа "Доступная среда" направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий, которые помогают интегрировать инвалидов в общество и повысить уровень их жизни.

Фото и видео: Piter.TV