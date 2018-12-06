Житель Невского района вынужден спускать детскую коляску на коленях из-за неработающего подъемника

Житель дома №30 по улице Тельмана Сергей Поюнов недоволен неработающим подъемником для инвалидов за 2 миллиона рублей, установленном в парадной. Подъемник установили в доме 15 декабря 2019 года. Он не проработал ни одного дня. Средства на оборудование выделили из бюджета в рамках программы "Доступная среда".
Подъемник должен был помогать людям на коляске подниматься к лифту, минуя лестницы. Однако Сергей, для которого его установили, до сих пор не смог воспользоваться устройством. После открытия пульт забрали, а оборудование признали невозможным к использованию.
Мне его показали, что он работает. Дальше пошла бумажная волокита. "Сдал, принял, протокол", помните, как в фильме "Бриллиантовая рука"? Я до сих пор с маленьким ребенком на коленях с коляской по этим ступенькам. А подъемник в рабочем состоянии за 2 миллиона бюджетных денег стоит.
Сергей Поюнов, житель дома №30
Оказалось, что использование и обслуживание таких подъемников в доме недостаточно продумали. По данным документов, которые предоставил Сергей, Ростехнадзор 10 июля заключил: объект находится в неисправном состоянии, пользоваться им небезопасно. При этом мероприятия по безопасному использованию и содержанию подъемника также выполнены не были.
Кроме того, неудобство вызывает тот факт, что подъемник предназначен только для одного человека, у которого есть пульт. Остальные жители им воспользоваться не смогут, даже если его введут в эксплуатацию. Это люди с инвалидностью, пенсионеры и мамы с колясками.
Нельзя такие подъемники устанавливать, они нарушают все права маломобильной группы населения. Молодые мамы с колясками, инвалиды-опорники, всех, кто нуждается в доступной среде. Как это я буду один этим подъемником пользоваться? А люди все будут сбрасываться на обслуживание?
Сергей Поюнов, житель дома №30
Piter.tv и жители ждут от администрации Невского района ответ: почему подъемник за 8 месяцев так и не нашел применения.
Государственная программа "Доступная среда" направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий, которые помогают интегрировать инвалидов в общество и повысить уровень их жизни.
Фото и видео: Piter.TV
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