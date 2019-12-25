Житель Ленобласти жестоко избил соседа по коммуналке

В Ленобласти разыскивают молодого человека, которого подозревают в жестоком избиении соседа по коммуналке. Об этом стало известно Piter.TV.
Конфликт между соседями произошел в квартире на Железнодорожной улице. В результате один из них нанес телесные повреждения другому, после чего с места происшествия скрылся.
Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, левосторонним пневмотораксом, закрытым переломом ребра в тяжелом состоянии. Из квартиры изъяли биоматериалы и следы рук.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее мы писали, что на Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге.
Фото: Piter.TV
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