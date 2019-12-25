Житель Ленобласти жестоко избил соседа по коммуналке

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами.

В Ленобласти разыскивают молодого человека, которого подозревают в жестоком избиении соседа по коммуналке. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт между соседями произошел в квартире на Железнодорожной улице. В результате один из них нанес телесные повреждения другому, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, левосторонним пневмотораксом, закрытым переломом ребра в тяжелом состоянии. Из квартиры изъяли биоматериалы и следы рук.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что на Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге.

Фото: Piter.TV