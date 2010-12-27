В Ромашках пьяный мужчина зарубил топором знакомого, а после бросился на еще одного мужчину

В Ленинградской области застолье переросло в кровопролитие: один оказался зарубленным, еще один - в бегах.

В поселке Ромашки Приозерского района Ленобласти полиция задержала преступника, который в ходе пьяной драки разрубил топором собутыльника, а после попытался расправиться еще и со вторым. Последнему удалось спастись бегством.

Тело мертвого мужчины было обнаружено ночью 2 апреля по Советской улице, рядом со зданием местной администрации. Прохожие увидели тело неизвестного с раскроенным черепом. Приехавшие на место оперативники смогли установить личность погибшего. Им оказался некий Владимир. Накануне вместе с 48-летним Александром и 60-летний Алмазом они выпивали на квартире. В какой-то момент двое мужчин поссорились и вышли на улицу разобраться. Когда Алмаз забеспокоился долгим отсутствием друзей, он вышел из дома и обнаружил Владимира, лежащего на земле в лужи крови. Над телом покойного стоял Александр, который утверждал, что жертва начала его душить, поэтому ему нужно было защищаться. В результате потасовки убийца ударил знакомого топором по голове. От полученной раны пострадавший скончался.

Осознав, что Алмаз теперь является свидетелем, преступник набросился на него с топором, но не смог догнать мужчину. В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело.

