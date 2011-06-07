Житель Ленобласти выставил на продажу две пушки времен Великой Отечественной войны

В общем мужчина мог бы получить три миллиона рублей.

Во вторник, 7 сентября, на сайте объявлений Avito заметили два необычных товара. Житель Первомайского сельского поселения, территории Ильичевская в Выборгском районе области выставил на продажу две пушки времен Великой Отечественной войны, отметив, что они в б/у состоянии.

Первой на продажу выставили 122-мм гаубицу образца 1938 года. Орудие весит около 2,5 тонн, длина ствола составляет 2800 мм, а скорость движения – 50 км в час. Второй товар – 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года.

Откуда у мужчины танки и удастся ли продать пушки, неизвестно. Объявления находятся в разделе "Макеты оружия"

Ранее мы писали, что петербурженка продает на Avito историческую дачу в Ломоносове.

Фото: скриншот Авито