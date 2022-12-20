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Житель Ленобласти установили рекорд по сбору покрышек
Сегодня, 15:42
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Житель Ленобласти установили рекорд по сбору покрышек

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835,5 тонн покрышек передано на переработку.

В Ленинградской области завершилась весенняя акция по утилизации шин: 835,5 тонн покрышек передано на переработку. Об этом рассказали в региональной администрации. 

Последние две недели акции активизировались и жители, и муниципальные образования. Утилизаторы не только вывозили шины с временных мест накопления, организованных муниципальными образованиями, но и принимали шины на своих площадках. Многие шиномонтажные мастерские, принимавшие старые шины в рамках акции, теперь делают это на регулярной основе. 

Осенняя акция "Миссия шина" пройдет в Ленинградской области с 15 ноября по 15 декабря 2023 года.

Если кто-то не успел сдать свои покрышки в рамках акции, можно обратиться к утилизаторам:

– ООО Премио Крамб premio-spb.ru ― Всеволожский, Кировский, Гатчинский районы Ленинградской области.
– ООО Консул pererabotka-spb.ru ― остальные районы Ленинградской области.

Фото: pxhere

Теги: покрышки, шины
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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