Житель Ленобласти установили рекорд по сбору покрышек

В Ленинградской области завершилась весенняя акция по утилизации шин: 835,5 тонн покрышек передано на переработку. Об этом рассказали в региональной администрации.
Последние две недели акции активизировались и жители, и муниципальные образования. Утилизаторы не только вывозили шины с временных мест накопления, организованных муниципальными образованиями, но и принимали шины на своих площадках. Многие шиномонтажные мастерские, принимавшие старые шины в рамках акции, теперь делают это на регулярной основе.
Осенняя акция "Миссия шина" пройдет в Ленинградской области с 15 ноября по 15 декабря 2023 года.
Если кто-то не успел сдать свои покрышки в рамках акции, можно обратиться к утилизаторам:
– ООО Премио Крамб premio-spb.ru ― Всеволожский, Кировский, Гатчинский районы Ленинградской области.
– ООО Консул pererabotka-spb.ru ― остальные районы Ленинградской области.
Фото: pxhere
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