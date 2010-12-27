В Кронштадте нетрезвый мужчина принял сантехников за террористов и вызвал полицию

В Кронштадте поздно вечером "заминировали" несколько жилых домов.

В Кронштадте пьяный мужчина принял сантехников за террористам. Бдительный петербуржец дозвонился до диспетчера экстренной службы, чтобы сообщить о “многоярусной закладке взрывчатки”.

В результате проверки информации, оперативники не обнаружили в здании опасных веществ и объектов. Сообщается, что звонивший направил представителей правоохранительных органов на территорию трех жилых домов вечером 16 ноября. Сотрудники полиции искали бомбы в домах номер 6,8 и 10 по Гидростроительной улице. В эвакуации жильцов необходимости не было.

После проверки мужчину, сообщившего о минировании нашли в квартире по улице Станюковича. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог общаться с полицией. Его отвезли в отделение до момента отрезвления.