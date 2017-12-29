Житель Карелии рискнул своей жизнью и спас собаку, которая провалилась под лед

В Карелии мужчина спас собаку, рискуя своим здоровьем.

В городе Сортавала в Карелии мужчина совершил поступок, который оценили все местные жители и распространили новость по социальным сетям. Храбрец разделся до нижнего белья и рискнув своей жизнью полез на лед, чтобы спасти собаку из полыньи.

Как рассказали очевидцы, они звонили в МЧС и просили о помощи животному, однако на помощь символу года никто не приехал. Тогда прохожий Павел Лыжов принял решение взять все в свои руки и самостоятельно подползти к собаке и вытащить ее на берег.

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