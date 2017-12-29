Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 21:00
0
Shdaria
223
Код вставки плеера

Житель Карелии рискнул своей жизнью и спас собаку, которая провалилась под лед

0
 
 

В Карелии мужчина спас собаку, рискуя своим здоровьем.

В городе Сортавала в Карелии мужчина совершил поступок, который оценили все местные жители и распространили новость по социальным сетям. Храбрец разделся до нижнего белья и рискнув своей жизнью полез на лед, чтобы спасти собаку из полыньи. 

 
Как рассказали очевидцы, они звонили в МЧС и просили о помощи животному, однако на помощь символу года никто не приехал. Тогда прохожий Павел Лыжов принял решение взять все в свои руки и самостоятельно подползти к собаке и вытащить ее на берег.
 
 
Видео: "ВК" - "Вести Приладожья".
Теги: карелия , новости карелии , спас собаку , спас собаку в одних трусах
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5