Гражданин Индии заплатил 2 млн рублей, чтобы вернуться на родину из Петербурга

Этот штраф он получил за взятку сотруднику миграционной службы.

Уроженцу Индии пришлось заплатить петербургским судебным приставам огромный штраф, чтобы вернуться на родину. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным службы судебных приставов, гражданин Индии дал взятку сотруднику миграционной службы размером в 150 тысяч рублей. Однако, штраф за эту взятку оказался в 10 раз больше. Его обязали заплатить 1 950 000 рублей в течение 48 месяцев. Однако, платежи поступали не постоянно или в неполном объеме. Именно поэтому правоохранители закрыли границу для индийца. Только тогда он выплатил всю сумму, чтобы бывать на родине.

Фото: Piter.TV