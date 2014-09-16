Житель Евпатории задержан за антироссийские надписи на лавочках

Мужчина дал признательные показания.

Житель Евпатории задержан российскими правоохранительными органами за антироссийские надписи, нанесенными им на лавочках полуострова. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы полиции по Крыму. Известно, что мужчина обвиняется по уголовной статье за вандализм. Накануне в полицию поступило сообщение от жителей города о надписях на скамейках, установленных в зонах отдыха около многоквартирных домов, а также в сквере и парковой зоне. Проблемные надписи содержали в тексте информацию, направленную против политического курса руководства страны. и дискредитирующие власти. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 65-летний местный житель, признавший признал свою вину. на данный момент фигуранту расследования назначено наказание в виде запрета определённых действий.

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с осквернением мемориала в Ленобласти.

Фото и видео: МВД Крыма