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Бастрыкин заинтересовался ситуацией с осквернением мемориала в Ленобласти
Сегодня, 13:20
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Бастрыкин заинтересовался ситуацией с осквернением мемориала в Ленобласти

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Контроль исполнения поручений главы Следственного комитета обеспечен соответствующими подразделениями центрального аппарата ведомства.

В минувшие выходные неизвестные лица совершили акт вандализма, повредив воинский мемориал, расположенный неподалеку от деревень Васкелово и Ненимяки во Всеволожском районе Ленинградской области. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о результатах проверки.

10 мая примерно в 15:00 в правоохранительные органы обратилась жительница Ленобласти, которая заметила, что на памятнике военнослужащим 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии, установленном в лесу, появились надписи и плакаты с изображением генерала Власова. Гражданка самостоятельно сняла эти изображения и передала их представителям полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Следственными органами инициировано проведение соответствующей проверки, о чём стало известно утром 12 мая из сообщений пресс-службы ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему отчёт обо всех промежуточных и финальных выводах данной проверки.

Контроль исполнения поручений главы Следственного комитета обеспечен соответствующими подразделениями центрального аппарата ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка предстанет перед судом за создание сети из более чем ста закладок с наркотиками.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: гсу ск рф, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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