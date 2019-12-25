Петербурженка предстанет перед судом за создание сети из более чем ста закладок с наркотиками

Совместно с другим лицом, дело которого рассматривается отдельно, обвиняемая получала крупные партии наркотиков, дробила их на малые порции и передавала своему соучастнику для последующей закладки в заранее выбранные укрытия, доступные потребителям психоактивных веществ.

Прокуратурой Петербурга утверждено обвинительное заключение по громкому уголовному делу молодой жительницы города, обвиняемой в создании обширной сети закладок наркотических веществ, насчитывающей более сотни тайников.

Девушку обвинили в совершении 107 эпизодов, связанных с незаконным распространением наркотиков. Расследование утверждает, что обвиняемая вступила в должность сотрудника нелегального интернет-магазина, продающего запрещённые вещества, преследуя цель извлечения финансовой выгоды. Совместно с другим лицом, дело которого рассматривается отдельно, обвиняемая получала крупные партии наркотиков, дробила их на малые порции и передавала своему соучастнику для последующей закладки в заранее выбранные укрытия, доступные потребителям психоактивных веществ.

Операция по прекращению деятельности организованной преступной схемы была осуществлена силами правоохранительных органов. Им удалось изъять из незаконного оборота свыше 60 граммов наркотиков, размещённых как в самих тайниках-закладках, так и обнаруженных при самой обвиняемой.

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд для судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что приставы помогли 73-летней петербурженке вселиться в коммуналку после судебной тяжбы.

Фото: Piter.TV