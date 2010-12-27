Туалетный монстр: в Екатеринбурге мужчина снял животное, вылезшее из унитаза

Появились фотографии странного зверя, который вылез из канализации в жилой квартире на территории Екатеринбурга.

Социальные сети активно обсуждают "грязную историю", которая случилась накануне в Екатеринбурге. Местный житель Алексей Юринов взбудоражил Интернет постом про "туалетного монстра", вылезшего из его домашнего унитаза.

По словам мужчины, накануне вечером, 10 октября, из его унитаза вылезло грязное мохнатое животное. Его появление мужчина и его домочадцы заметили не сразу. Сначала они увидели грязные черные следы в туалете, а потом нашли "монстра" под грудой одежды в гостинной. Юринов сделал несколько снимков незванного гостя, а потом выгнал его на улицу, предварительно заперев семью в дальней комнате.

Уже на улице Алексей несколько раз снял "монстра". При внимательном рассмотрении туалетный зверь оказался хорьком или куницей. На снимках видно, что шерсть зверька мокрая и грязная: не исключено, что это существо действительно проделало путь по канализации Екатеринбурга.

Фото: Алексей Юринов, "ВКонтакте"