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Петербуржец нашел в сыре металлическую гайку
Сегодня, 14:32
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nadezhda_sib

Петербуржец нашел в сыре металлическую гайку

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Он разрезал молочный продукт пополам, а внутри оказалась металлическая деталь.

Житель севера Петербурга сообщил о том, что в сыре он обнаружил металлическую гайку. В среду, 7 августа, он поделился снимками своей "находки" в социальных сетях.

"Импортозамещение, зато наш сыр лучше",

- написал пользователь. 

Комментаторы не смогли оставить пост без внимания и изложили свои версии того, как серебряная деталь оказалась в сыре. Кто-то предположил, что виной тому стало оборудование, которое могло посыпаться, кто-то посоветовал отправить фото производителю. К счастью, никто не пострадал, так как  попробовать продукт не успели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне рассказали, сколько денег тратят на еду во время отдыха за границей

Фото: vk.com/v9kino

Теги: металлическая гайка, сыр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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