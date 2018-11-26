Петербуржец нашел в сыре металлическую гайку

Он разрезал молочный продукт пополам, а внутри оказалась металлическая деталь.

Житель севера Петербурга сообщил о том, что в сыре он обнаружил металлическую гайку. В среду, 7 августа, он поделился снимками своей "находки" в социальных сетях.

"Импортозамещение, зато наш сыр лучше", - написал пользователь.

Комментаторы не смогли оставить пост без внимания и изложили свои версии того, как серебряная деталь оказалась в сыре. Кто-то предположил, что виной тому стало оборудование, которое могло посыпаться, кто-то посоветовал отправить фото производителю. К счастью, никто не пострадал, так как попробовать продукт не успели.

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Фото: vk.com/v9kino