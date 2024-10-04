Житель Челябинской области стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Челябинской области возбудили в отношении местного жителя уголовное дело об оправдании терроризма в интернете.Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы силового ведомства. Речь идет о расследовании по части 2 статьи 295.2 УК РФ. Специалисты из надзорного ведомства полагают, что мужчина 1988 года рождения является сторонником радикальных взглядов. Он в публичном доступе в социальных сетях опубликовал материалы террористической направленности.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности. пресс-служба УФСБ РФ по региону

ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой.

Фото и видео: УФСБ России по Челябинской области