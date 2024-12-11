Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности

Подозреваемый найден в Мелитополе Запорожской области.

Местного жителя из Алушты российские правоохранительные органы задержали на территории Запорожской области и арестовали. Мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой, совершенном 12 лет назад. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Оперативники подчеркнули, что трагедия произошла ночью 23 ноября 2013 года. С того времени злоумышленник скрывался в другом регионе. Позже местонахождение подозреваемого удалось установить и человек был пойман в Мелитополе.

Нетрезвый мужчина в ходе ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в реку. пресс-служба СК РФ по Крыму

В настоящее время вину в преступлении 34-летний мужчина признал. На допросе мужчина показал, как совершал убийство. В настоящее время фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: Следственный комитет Крыма и Севастополя