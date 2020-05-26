В Ленобласти 19,9 тысяч против 18,8 — опять же, в пользу ипотеки.

Жить с ипотекой оказалось дешевле, чем снимать. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН.

Аналитики подсчитали, что под ипотечную программу подходит около 63% новостроек в крупных городах России. Цена за квартиру не должна превышать 3,75 миллиона рублей. Исключение — Москва и Санкт-Петербург. В этих городах рассматривалась жилплощадь, максимальная стоимость которой могла быть 10 миллионов рублей.

Первоначальный ипотечный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры. Жителю Сочи на него придётся копить в среднем 59 месяцев, москвичам и петербуржцам 19,5 и 20,5 месяцев.

При этом, сказано в исследовании, во многих регионах ипотечникам кредитное жильё будет обходится дешевле съёмного. Например, в Сочи средний ежемесячный платёж за аренду однокомнатной квартиры - 28,7 тысяч. А средний платёж по ипотеке за такую же жилплощадь 22,4. В Краснодаре за аренду обычно приходится платить 18,9 тысяч, а по ипотеке — 13.

В Ленобласти 19,9 тысяч против 18,8 — опять же, в пользу ипотеки.

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Видео: kremlin.ru