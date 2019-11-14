Жирков провел для Дзюбы и Баринова экскурсию по "Даче Сталина"

В настоящий момент сборная России готовится к матчу с Бельгией в Сочи.

Футболисты сборной России Артем Дзюба, Юрий Жирков и Дмитрий Баринов, а также врач команды Эдуард Безуглов посетили дом-музей "Дача Сталина" в Сочи. Об этом рассказал нападающий "Зенита" и национальной сборной Артем Дзюба на своей странице в Instagram.

На записи слышно, как футболист представляет Жиркова в качестве экскурсовода. Дзюба шутит, что Юрий Валентинович специально готовился и собрал бригаду, а точнее "тригаду" у "Дачи Сталина". Артем признался, что экскурсия ему понравилась, и он не зря приехал в это место.

Отметим, что в Сочи сборная России готовится к отборочному матчу чемпионата Европы против команды Бельгии. Игра состоится 16 ноября в Петербурге.

Ранее сборная Россия представила новую домашнюю форму к чемпионату Европы.

Видео: Instagram / artem.dzyuba