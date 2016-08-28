Жириновский предложил давать выходной за сделанную прививку от гриппа

Депутаты рассмотрят предложение Жириновского о вакцинации за дополнительный день отдыха.

Как сообщает "Петербургский дневник" , лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский внес инициативу о присвоении дополнительного выходного дня для тех граждан которые сделали себе прививку от гриппа.

Депутат считает, что такие меры позволят поощрить правильный выбор россиян, решивших позаботиться о собственном здоровье. Политик заявил, что необходимо дать гражданам достаточную мотивацию для вакцинации. Выходной день предусмотрен не только для работающего населения, но будет распространяться на школьников и студентов. Жириновский подчеркнул, что он брать однодневный отпуск не будет, но для других это может стать стимулом. Работодателей такое предложение тоже заинтересует, ведь благодаря профилактике, их сотрудники возьмут выходной только на день, а не на неделю, что случается без проведения медицинской процедуры.