Жилой дом для очередников в Приморском районе проверяет Госстройнадзор

Строящийся жилой дом 20-этажный, рассчитан на 265 квартир. Общая жилая площадь (без учёта балконов и лоджий) – 12 918 кв.м. Рядом с домом появятся автостоянка на 93 машино-места, детские и спортивные площадки, места для хранения велосипедов.

В рамках личного контроля начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга Владимир Болдырев посетил стройплощадку жилого дома на улице Нижне-Каменской, который строится по адресной инвестиционной программе. Причиной этого визита стала начавшаяся 18 мая проверка по предписанию Управления государственного строительного надзора. Строители должны внести изменения в проектную документацию и пройти процедуру государственной экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На данный момент на объекте проходят фасадные и отделочные работы, к сентябрю планируют завершить благоустройство территории.

Строящийся жилой дом 20-этажный, рассчитан на 265 квартир. Общая жилая площадь (без учёта балконов и лоджий) – 12 918 кв.м. Рядом с домом появятся автостоянка на 93 машино-места, детские и спортивные площадки, места для хранения велосипедов.

На этажах с третьего по седьмой предусмотрены специально оборудованные квартиры, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Проверка Госстройнадзора завершится 11 июня.

Фото и видео: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга