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Жилком зафиксировал нарушения по уборке дворов в Красногвардейском и Красносельском районах
Сегодня, 21:47
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mook1

Жилком зафиксировал нарушения по уборке дворов в Красногвардейском и Красносельском районах

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В минувшие выходные прошла инспекция шести районов города.

Жилищный комитет в Петербурге зафиксировал нарушения по уборке дворов в Красногвардейском и Красносельском районах города. Об этом рассказала пресс-служба комитета 18 января.

В минувшие выходные сотрудники ведомства провели инспекцию шести районов города – проведены объезды Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Петродворцового и Центрального районов. Эксперты оценили организацию и качество уборки дворовых территорий по 120 адресам, всего по результатам объезда было выявлено 19 замечаний.

Больше всего нарушений нашли в Красногвардейском и Красносельском районах, замечания были оперативно устранены.

За минувший уик-энд внутриквартальные территории убирали около 6,5 тысяч дворников, которые использовали порядка 400 единиц техники и более 200 единиц  средств малой механизации.

Для обработки внутридворовых территорий от скользкости израсходовано 800 тонн противогололёдных материалов, сообщили в комитете.

Фото: Piter.tv

Теги: жилищный комитет, уборка дворов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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adersonis
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