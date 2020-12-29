Жилком зафиксировал нарушения по уборке дворов в Красногвардейском и Красносельском районах

Жилищный комитет в Петербурге зафиксировал нарушения по уборке дворов в Красногвардейском и Красносельском районах города. Об этом рассказала пресс-служба комитета 18 января.
В минувшие выходные сотрудники ведомства провели инспекцию шести районов города – проведены объезды Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Петродворцового и Центрального районов. Эксперты оценили организацию и качество уборки дворовых территорий по 120 адресам, всего по результатам объезда было выявлено 19 замечаний.
Больше всего нарушений нашли в Красногвардейском и Красносельском районах, замечания были оперативно устранены.
За минувший уик-энд внутриквартальные территории убирали около 6,5 тысяч дворников, которые использовали порядка 400 единиц техники и более 200 единиц средств малой механизации.
Для обработки внутридворовых территорий от скользкости израсходовано 800 тонн противогололёдных материалов, сообщили в комитете.
Фото: Piter.tv
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