В Петербурге в январе 240 семей получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий

В текущем году на поддержку горожан запланировано выделение 19,33 млрд рублей.

В январе 2025 года 240 петербургских семей, состоящих в очереди на получение жилья, получили социальные выплаты на общую сумму 1,19 млрд рублей. Финансирование было осуществлено подведомственным учреждением Жилищного комитета — "Горжилобменом".

По словам председателя Жилищного комитета Дениса Удода, в текущем году на поддержку горожан запланировано выделение 19,33 млрд рублей. Эти средства помогут более чем 4800 семьям улучшить свои жилищные условия.

В Петербурге продолжается реализация программ, направленных на поддержку очередников. Благодаря городскому финансированию многие семьи получают возможность переехать в более комфортные квартиры, что способствует повышению уровня жизни петербуржцев.

Фото: unsplash (Grant)