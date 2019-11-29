Жительница Петроградки пожаловалась на отсутствие ремонта балконов в бывшем доходном доме

Председатель совета дома на Каменноостровском проспекте обратилась к главе Жилищного комитета.

Жители дома на Каменноостровском проспекте пожаловались на отсутсвие ремонта балконов в бывшем доходном доме. Председатель совета дома 19/13 на Каменноостровском проспекте обратилась к главе Жилищного комитета, который проводил проверку района к зиме. Она рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

На этот год было выделено 1,4 миллиона рублей на текущий ремонт нашего дома. Это была ведомость, подписанная генеральный директором Яхиным и заверенная главой администрации Громовым. Это включало прежде всего ремонт балконов. Вы сейчас увидите, что сейчас ремонт балконов не сделан. Людмила Киселева, председатель совета дома 19/13 на Каменноостровском проспекте

По ее словам, в этом году на ремонт балконов снова планируют выделить 1,2 миллиона рублей. Жилищный комитет пообещал прояснить ситуацию о планах ремонта с управляющей компанией.

Во время проверки глава комитета осмотрел парадную и двор на Каменноостровском проспекте, 19/13. Ему показали обустроенный "холодный чердак" и снегоуборочную технику. По его словам, район полностью готов к зиме.

Мы увидели, за исключением небольших замечаний, которые в течение суток будут устранены, что дома готовы к эксплуатации в зимний период. И техника у управляющей компании есть, песко-соляная смесь заготовлена в специальные ящики. Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета

Борщев отметил, что город отказался от использования чистой соли. Посыпать тротуары планируют песко-соляной смесью.

Фото и видео: Piter.TV