Жилищный комитет объяснил, как изменится сумма в квитанциях за октябрь

В ноябре сумма в платежных документах может отличаться от среднего значения.

Петербуржцев предупреждают об изменениях данных в квитанциях. В ноябре сумма в платежных документах может отличаться от среднего значения. Это связано с ранним началом отопительного сезона.

Жителям необходимо обратить внимание на дату подключения дома к отоплению. Показания счетчиков дополнит сумма за те дни, когда отопление было включено. В этом году период протапливания начался 16 сентября, а отопительный период – с 24 сентября.

Кроме того, средний счет за октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем вырастет на 5-8 процентов. Средний счет за октябрь прошлого года составлял 3 817 рублей.

Средняя температура за окном с 1 по 25 октября составила 6,9 градуса. В прошлом году октябрь выдался теплее – средняя температура составила 7,3 градуса.

Фото и видео: Piter.TV