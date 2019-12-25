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Жилищная инспекция в Петербурге проверила уборку территорий
Сегодня, 12:55
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Жилищная инспекция в Петербурге проверила уборку территорий

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По итогам проверки, письма с нарушениями отправляют заместителю главы района.

Государственная жилищная инспекция Петербурга проверила, как в городе убрали придомовые территории и провели санитарную обработку мест общего пользования, об этом сообщили на сайте администрации города.

Также инспекция проверила содержание контейнерных площадок, проследила сбор и своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

По результатам проверки выявленные нарушения должны быть устранены. Этим занимаются заместители глав администраций районов, курирующих вопросы ЖКХ. 

С 3 апреля по 11 апреля было проинспектировано более 6 тыс.многоквартирных домов. В 1/3 были выявлены нарушения, больше всего при проверке контейнерных площадок. 

По итогам было возбуждено 33 административных дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что улицы Петербурга продолжают дезинфицировать. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: жилищная инспекция, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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