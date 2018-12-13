Жилищная инспекция проверила, как петербургские УК выполняют Стандарт раскрытия информации

Проверка выявила нарушения у трёх управляющих компаний

Сотрудники инспекции проверяли информацию и проводили выборочные проверки в период с августа по октябрь 2018 года. Анализ результатов показал нарушения у трёх УК Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Жилищной инспекции.

Требования Стандарта раскрытия информации нарушали: товарищество собственников недвижимости "Коломяги Парк", ЖСК №1206 в Приморском районе и ТСЖ "Адмиралтеец" в Московском районе. В пресс-службе Жилищной инспекции сообщили, что организации осуществляют функции управления многоквартирными домами, однако не раскрывают информацию о своей деятельности.

ГУП ВЦКП, реализовало для своих клиентов возможность автоматической выгрузки информации используемой вычислительным центром для расчетов. Это информация о лицевых счетах, индивидуальных приборах учёта и их показаниях, о начислениях за ЖКУ, а также информацию о состоянии расчетов потребителей за жилое помещение и коммунальные услуги,-

подчеркнул заведующий отделом развития ГУП ВЦКП Александр Локтионов.

Представители вычислительного центра ГУП ВЦКП рассказали, что вопрос раскрытия информации для жителей города крайне важен. С 01.07.19 все УК осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами должны публиковать информацию в государственной информационной системе ЖКХ.

Фото: new-flat.com