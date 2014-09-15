Жилые дома Немецкой лютеранской церкви святого Петра на Большой Конюшенной признаны памятником

История домов богата на исторические события: после Октябрьской революции они были национализированы, продолжая исполнять роль жилых и торговых пространств.

Два исторических здания, расположенных на Большой Конюшенной улице, д. 10 и Малой Конюшенной улице, д. 5, получили статус региональных памятников. Как сообщает КГИОП, оба строения были созданы в конце XVIII века, в 1792-1794 гг., известным итальянским архитектором Джакомо Феррари. Отличительной чертой зданий является сохранение элементов стиля екатерининского классицизма.



Еще два сооружения, находящиеся по адресам: Большая Конюшенная улица, д. 12 и Малая Конюшенная улица, д. 7, датируются серединой XIX века — они появились в 1859-1860-х годах по проекту архитектора Александра Пеля. Данные постройки представляют раннюю эклектику и сохранили оригинальную композицию, основанную на принципах симметрии и единства художественного замысла.

История домов богата на исторические события: после Октябрьской революции они были национализированы, продолжая исполнять роль жилых и торговых пространств. Несмотря на произошедшую позднее модернизацию и реконструкцию, архитектура сооружений осталась верна изначальным проектным решениям, сохранив свою функциональность и эстетическое наследие до настоящего времени.

