Почти 4 тыс. кв.м. жилья введено в Ленобласти за 2022 год

Строительный комплекс 47-ого региона смог нарастить показатель на 17%.

В период с января по декабрь 2022 года в Ленобласти было введено в эксплуатацию 3,96 млн кв.м. квадратов жилья, что превышает показатели 2021-ого года на 17%. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Как отметил зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, строительный комплекс региона преодолел один из самых тяжёлых кризисов и смог добиться внушительных результатов.

В прошлом гоу на территории Ленобласти были возведены 1,37 млн кв.м. в многоквартирных домах и 2,59 млн кв.м. в секторе ИЖС. Больше всего недвижимости построили во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти создадут единую диспетчерскую службу ЖКХ.

Фото: Правительство Ленобласти