В Ленобласти создадут единую диспетчерскую службу ЖКХ

Организация объединит ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

В Ленобласти продолжают обсуждать концепцию единой дежурно-диспетчерской службы по принятию заявок на услуги ЖКХ. Как уточнили в пресс-службе администрации 47-ого региона, концепцию представил глава Госжилнадзора Михаил Василенко.

Напомним, что служба задумывалась, как площадка для объединения ресурсоснабжающих организаций и УК. Она направлена на отслеживание аварийных ситуаций во всех районах Ленинградской области, а также на выявление жилья, которому необходим срочный капитальный ремонт.

Проект запустят в пилотном режиме в Гатчинском районе. Если работа будет эффективна, его распространят на другие районы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ.

Фото: правительство Ленобласти