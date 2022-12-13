В Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ

Власти региона признали недочёт в системе.

В Ленинградской области начали разрабатывает дорожную карту мероприятий, направленных на отмену выплаты межтарифной разницы ресурсоснабжающим организациям в сфере тепло- и водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, власти признали неэффективность действующей системы.

Коммунальные службы региона в ближайшее время не будут повышать энергоэффективность оборудования и технологий, при этом забирая компенсацию межтарифной разницы. Также установлено, что муниципалы в регионе должным образом не регулируют ремонт коммуникаций. Из-за этого размер тарифах в разных районах может отличаться в 2-3 раза.

Переход на новую систему начнётся в середине 2023 года: благодаря ему можно буде выровнять тарифы и повысить заинтересованность энергокомпаний в сберегающих и энергоэффективных технологических инструментах.

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