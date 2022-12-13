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В Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ
Сегодня, 16:40
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В Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ

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Власти региона признали недочёт в системе.

В Ленинградской области начали разрабатывает дорожную карту мероприятий, направленных на отмену выплаты межтарифной разницы ресурсоснабжающим организациям в сфере тепло- и водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, власти признали неэффективность действующей системы. 

Коммунальные службы региона в ближайшее время не будут повышать энергоэффективность оборудования и технологий, при этом забирая компенсацию межтарифной разницы. Также установлено, что муниципалы в регионе должным образом не регулируют ремонт коммуникаций. Из-за этого размер тарифах в разных районах может отличаться в 2-3 раза. 

Переход на новую систему начнётся в середине 2023 года: благодаря ему можно буде выровнять тарифы и повысить заинтересованность энергокомпаний  в сберегающих и энергоэффективных технологических инструментах.

Ранее мы сообщили о том, что гице-губернатор Ленобласти обратился в МВД и прокуратуру после конфликта вокруг дома в Кудрово.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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