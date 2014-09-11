Жильцов дома на Большой Зелениной пообещали вернуть в квартиры весной

Восстановление обрушившегося дома на Петроградской стороне вышло на экватор.

Жильцы дома № 1/44 на Большой Зелениной улице, где ранее произошло частичное обрушение крыши, смогут вернуться в свои квартиры ориентировочно через шесть месяцев. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин по итогам осмотра хода восстановительных работ.

По его словам, в настоящее время на объекте работают два подрядчика. Уже выполнено усиление фундамента и перекрытий, укреплены полы, отремонтированы стены и утеплено чердачное перекрытие. В рамках восстановления кровли смонтированы балки, продолжаются работы по покрытию крыши металлическими конструкциями.

Разрушенная часть здания, по его данным, готова примерно на 60 процентов. Завершить основные работы на этом участке планируется к лету. Полный комплекс восстановительных мероприятий по всему дому рассчитывают закончить до конца 2026 года. Движение транспорта в районе дома временно ограничено. Власти планируют открыть одну полосу движения на Малом проспекте Петроградской стороны в феврале.

Ранее Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая "Славянка".

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин