Жильцы дома на Зверинской вернулись в отремонтированные квартиры

Три владельца смогут попасть домой уже сегодня днем.

Представители Жилищного комитета рассказали о том, что жильцы дома на Зверинской улице,20 получат ключи от восстановленных квартир уже сегодня. По данным чиновников, в помещениям смогут попасть уже три владельца. В них был проведен капитальный ремонт после того, как в прошлом году здание пошло трещинами.

Напомним, что в июле 2018 года петербуржцев экстренно эвакуировали из дома в маневренное жилье. Тогда же произошло обрушение несущей стены. Дом передали на восстановление Фонду капитального ремонта.

Ранее Piter.tv писал о том, что капремонт аварийного дома на Зверинской улице завершат в декабре.

Фото: Piter.tv