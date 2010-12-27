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В Новом Девяткино жители жалуются на лакокрасочный завод, который вызывает ухудшение здоровья
Сегодня, 11:46
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lesjasap
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В Новом Девяткино жители жалуются на лакокрасочный завод, который вызывает ухудшение здоровья

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Жители ЖК "ЗимаЛето" из-за проблем со здоровьем пытаются заставить химзавод переехать.

В Красногвардейском районе владельцы жилья в Новом Девяткино жалуются властям на лакострасочный завод компании Tikkurila. В социальных сетях местные жители негодуют по поводу нарушения техники безопасности предприятия, занимающимся химическим производством. 

Сам завод располагается в 50 метрах от ближайшего жилого комплекса. По российскому законодательству, расстояние до фабрики должно составлять не менее 300. Представители завода отреагировали на вопросы горожан. Они заявили, что предприятие сможет переехать в другое помещение не ранее чем через четыре года. При этом  отмечается, что виновником ситуации стал застройщик ЖК Setl City, который построил дом в опасной близости к химическому производству. 

ЖК “ЗимаЛето” находится по улице Энергетиков. Первые жильцы въехали в квартиры в начале 2018 года. С этого момента стали поступать жалобы на неприятный запах, распространяющийся в районе. некоторые рассказывают о значительном ухудшении состояния здоровья. 

Piter.tv узнал, что в долгосрочных планах Tikkurila действительно значится переезд на новое место. Договор о создании собственного пространства подписан с правительством Ленинградской области.
 

Теги: здоровье , зималето , лакокрасочный завод , новое девяткино , проспект энергетиков
Категории: Новости СПб

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