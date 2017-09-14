Жесткое задержание полицией в Омске попало на видео

Омичи с нетерпением ждут комментариев УМВД по Омской области на данное видео

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось видео жесткого задержания сотрудниками полиции водителя иномарки.

На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников полиции вытаскивает и роняет на землю мужчину. У мужчины в правой руке черный небольшой предмет, отдаленно напоминающий пистолет. Этот предмет сотрудники выбивают у мужчины из рук. Люди в форме бьют задержанного, который лежит на проезжей части. Затем на помощь коллегам приходят еще сотрудники полиции, которые подъехали на двух патрульных автомобилях.

Пользователи соцсети гадают, что же сделал задержанный. И с нетерпением ждут комментариев от руководства УМВД по Омской области на данный инцидент и действия своих сотрудников.

Видео: ВК, Аварийный Омск